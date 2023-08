Série Épisode 3 EP. 3 Le Toulouse Football Club, de la datcha à la data

De club populaire à club start-up, le supporterisme toulousain à l’épreuve

Les supporters du TFC avaient accueilli avec prudence, et un peu d’agacement pour les plus anciens, l’arrivée du fonds d’investissement RedBird en 2020. Trois ans plus tard, les bons résultats et la perspective de la Coupe d’Europe ont éteint les critiques et ramené de nouveaux publics au stade. Parmi lesquels une poignée de hooligans d’extrême droite.