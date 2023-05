Une mère rom privée de son bébé, pour deux gifles qui n’ont jamais existé

EnEn arrivant en France il y a près de deux ans avec son mari, Adriana, une Roumaine de 34 ans, savait que rien ne serait facile. Avec son compagnon Samuel et Jador, leur bébé de un an, elle a pris l’autocar, traversé l’Allemagne, pour atterrir en Seine-Saint-Denis. Elle espérait quitter la misère et donner un peu plus de chances à son enfant. « En Roumanie, la vie était moins dure car j’avais une maison, mais on ne trouvait pas de boulot. Je suis venue en France pour travailler », explique la jeune femme au visage marqué et aux dents cassées.