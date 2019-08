Indemnités de licenciement: malgré la Cour de cassation, le barème toujours contesté

Les 22 et 29 juillet, les conseils de prud’hommes de Grenoble et de Troyes ont chacun rendu un jugement qui écarte l’application du barème encadrant les indemnités que peuvent accorder les prud’hommes lorsqu’ils jugent qu’un licenciement est abusif. Or, le 17 juillet, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, plus haute juridiction française, a validé cette mesure phare des ordonnances qui ont réformé le droit du travail à l’automne 2017.