La Poste condamnée en appel pour son abus de sous-traitance

C’est une confirmation : pour la justice, La Poste abuse bien de la sous-traitance. Mercredi 30 septembre, la cour d’appel de Versailles a condamné l’entreprise publique pour « prêt illicite de main-d’œuvre » et « marchandage ». Deux termes juridiques désignant la situation où une entreprise emploie un sous-traitant là où un salarié classique, en CDI, CDD ou même en intérim, aurait tout aussi bien pu être embauché, et où les sous-traitants subissent un préjudice en raison de cette situation. Par exemple lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier des conditions offertes par l’entreprise (salaire, formation, etc.) à ses salariés officiels.