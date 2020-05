A Audresselles, 649 habitants: «J’ai d’autres soucis pour penser à l’après»

Situé dans le Pas-de-Calais sur la Côte d’Opale, Audresselles est à 10 km au nord de Boulogne-sur-Mer. Avec 649 habitants, ce bourg fait partie des 25 000 communes de moins de 1 000 habitants en France (sur plus de 35 000). En temps normal, Audresselles se sent naturellement plus proche de l’Angleterre ou de la Belgique que de Paris.