Retraites: les paris du 5 décembre

On ne sait qui, à l’Élysée, a employé pour la première fois l’expression « mur du 5 décembre » pour décrire le mouvement social qui s’enclenchera dans les prochaines heures contre la réforme des retraites. Ce vocable, immédiatement repris dans les médias, se révèle particulièrement approprié pour décrire le moment politique. Un mur, on le saute ou on se fracasse dessus.