Au procès de Georges Tron, les plaignantes tiennent bon

À la troisième semaine du procès de Georges Tron, Eva Loubrieu, l’une des deux femmes qui accusent le maire (LR) de Draveil (Essonne) de viols et d’agressions sexuelles en réunion, est à la barre de la cour d’assises de Seine-Saint-Denis, ce mercredi, et elle est interrogée sans trop de ménagement. À ce stade des débats, on serait bien en peine de prédire l’issue de ce procès, où les éléments matériels manquent, et où les accusations des unes se heurtent aux dénégations des autres.