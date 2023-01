Les Balkany s’accrochent à leur moulin de Giverny

AffaireAffaire Balkany, saison 10, épisode 4. Lundi 9 janvier, la cour d’appel de Paris a rendu sa décision sur les peines à prononcer contre Patrick Balkany, 74 ans, et son épouse Isabelle, 75 ans. Déjà reconnus coupables définitivement de fraude fiscale et de blanchiment aggravé, l’ex-maire (LR) de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et son ancienne première adjointe avaient toutefois obtenu en juin 2021 de la Cour de cassation que les sanctions pénales et les intérêts civils les concernant soient réexaminés.