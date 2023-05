Après sa garde à vue, l’enquête visant l’acteur Thierry Samitier se poursuit

EnEn octobre 2019, nous avions révélé dans Mediapart les accusations visant l’acteur Thierry Samitier, relatives à l’époque où il jouait dans la pièce Boeing Boeing (2018-2019), et contre lesquelles l’acteur et humoriste s’était défendu. Deux actrices, Inès et Alice*, s’étaient plaintes de propos et de gestes déplacés et avaient déposé chacune une main courante début 2019, soutenues dans leur démarche par plusieurs collègues, dont l’ancien footballeur Frank Lebœuf.