Djihad en prison: comment des détenus communiquent avec des terroristes

L’homme arrive, les yeux bandés. Désorienté, il tangue. Le GIGN le remet à l’équipe locale d’appui et de contrôle, des agents formés pour assurer des missions de sécurité à l’intérieur de la prison. En temps normal, ceux-ci finissent une heure plus tôt ; ce soir-là, ils sont encore présents. Il faut éviter le moindre dérapage. La cheffe d’établissement et son adjoint assistent également à l’écrou de ce détenu remis, pour quelques jours, par la Belgique dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen.