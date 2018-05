Un week-end sur Twitter et dans la presse, chronique du sexisme ordinaire

Il y a le débat législatif, et le contexte dans lequel il s’inscrit. Alors que le débat se poursuit à l’Assemblée nationale sur le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, modifié dans la foulée du mouvement #metoo et #balancetonporc, la prise de conscience de l’ampleur du phénomène, et des ravages qu’il provoque dans l’ensemble de la société, n’a sans doute jamais été aussi élevée. Mais elle s’accompagne de résistantes tout aussi présentes, sur l’air de « on ne peut plus rien à dire » à la minimisation d’une agression sexuelle en passant par les attaques sexistes sur les réseaux sociaux. Récit d’un week-end ordinaire en France.