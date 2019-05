MediapartLive: les européennes, l’effondrement du vivant, Tiken Jah Fakoly

© Mediapart

Le 17 avril dernier, nous recevions l’écrivain Alain Damasio (revoir notre entretien), nous évoquions le procès France Télécom qui s’est désormais ouvert (revoir nos débats ici et là), et nous revenions sur les temps forts de l’actualité. Ce mercredi, notre émission sera à nouveau visible à partir de 18 heures, en clair et en direct sur notre site. Au menu : nos derniers entretiens à dix jours des élections européennes ; un retour sur l’effondrement du vivant documenté par le rapport de l’IPBES ; et une rencontre avec le chanteur Tiken Jah Fakoly.





18 heures. Européennes, demandez le programme !

En amont des élections européennes du dimanche 26 mai, Mediapart a lancé une série d’entretiens individuels de 30 minutes avec des représentant·e·s d’une dizaine de listes. Nouvelle session ce mercredi.

– Pascal Canfin, pour la liste Renaissance (LREM, MoDem et alliés), sera interrogé par Manuel Jardinaud et Ellen Salvi.

– Guillaume Balas, pour la liste de Génération·s, sera interrogé par Fabien Escalona et Pauline Graulle.

– Arnaud Danjean, pour la liste des Républicains (LR), sera interrogé par Lucie Delaporte et Amélie Poinssot.

> Revoir les entretiens de Manon Aubry (LFI), Karima Delli (EE-LV), Marie-Hélène Bourlard (PCF) et Nathalie Arthaud (LO). Le dernier entretien, avec un représentant du PS, sera diffusé en début de semaine prochaine.





19 h 30. Retour sur enquêtes

Animation : Fabien Escalona

- Les largesses du Qatar envers Teddy Riner (lire notre enquête).

- Les secrets de l’usine à « trolls russes » (notre enquête à paraître ce soir à 19 heures).

Avec Yann Philippin, journaliste à Mediapart.





20 heures. Depuis le Studio. La purge au sein du régime algérien

Mediapart en vidéo, ce sont aussi les entretiens enregistrés dans notre Studio. Nous en diffusons régulièrement en live, pendant que notre équipe de tournage respire avant la reprise du direct. Cette semaine, retrouvez l’entretien de Rachida El Azzouzi avec Akram Belkaïd, auteur de L’Algérie en 100 questions, un pays empêché (Tallandier).



> À voir : notre Live spécial Algérie.





20 h 30. Nos débats. Quelle politique face à l’effondrement du vivant ?

Animation : Fabien Escalona, Christophe Gueugneau et Jade Lindgaard



Réactions, témoignages et débats à propos du rapport de l’IPBES, paru le 6 mai et documentant la dégradation massive de la nature et de ses contributions à la vie humaine. Avec :



– Sylvie Crasquin (micropaléontologue, directrice de recherches au CNRS) et Paul Leadley (professeur en écologie à Paris 11, un des principaux auteurs du rapport IPBES) ;

– Naïké Desquesnes (journaliste, membre de la revue Z, coautrice de Mauvaises Mines), Chimère Diaw (économiste et anthropologue, directeur général de l’African Model Forests Network) et Romain Troublé (directeur exécutif de la Fondation Tara) ;

– Julie Lefebvre (citoyenne engagée pour la préservation de la forêt de Romainville) et Élodie Vercken (membre du Conseil national de la protection de la nature) ;

– Luc Semal (maître de conférences en science politique au Muséum national d’histoire naturelle, auteur de Face à l’effondrement – Militer à l’ombre des catastrophes aux PUF) et SeumBoy d’Extinction Rebellion.

> À lire : notre article sur la crise au sein du Conseil de l’Arctique ; celui dédié au rapport de l’IPBES ; et la tribune du CNPN contre sa mise au placard par le gouvernement.

> À voir : notre entretien avec Virginie Maris, auteure de La Part sauvage du monde.





22 heures. Mediapart en musique

Rencontre avec le chanteur engagé Tiken Jah Fakoly, qui sort le 17 mai un nouvel album, Le monde est chaud. Il interprétera deux titres en acoustique, et répondra à nos questions.





