La confrontation entre Niel et Kretinsky autour du «Monde» se durcit

Une nouvelle crise couvait depuis plusieurs mois, et elle est maintenant sur la place publique : la Société des rédacteurs du Monde et la direction du journal ont fait savoir, mercredi 17 juillet, dans des termes très voisins, leur inquiétude, et même leur indignation, après l’annonce de la montée au capital du groupe Le Monde de leur nouvel actionnaire tchèque Daniel Kretinsky, qui a par ailleurs pris le contrôle ces derniers mois d’une partie des magazines du groupe Lagardère, puis du magazine Marianne (lire ici).