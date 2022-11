Prise en charge des auteurs de violences : le retard français

LorientLorient (Morbihan).– Pierre, 44 ans, a « fait une grosse bêtise » et sera jugé en mai prochain pour avoir violenté sa compagne. Il veut comprendre pourquoi il en « est arrivé là » et a demandé à suivre un « stage de responsabilisation ». Johnny*, 45 ans, sort d’un an de détention et ne « comprend pas pourquoi » il n’a toujours pas le droit d’être en contact avec son ex-conjointe. Elvis*, 44 ans, a été contraint par la justice à suivre un stage après une main courante de son épouse. Il a appris à « ne plus monter en pression », tous deux ont « décidé de continuer à vivre ensemble » et lui veut désormais suivre une thérapie.