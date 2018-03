Nouvelle-Calédonie: en province Nord, des indépendantistes au pouvoir

Koné (Nouvelle-Calédonie), de notre envoyée spéciale.- Les descendants d’Européens apprécient généralement peu d’être traités de Caldoches. Nadeige Faivre, elle, le revendique avec la plus grande énergie. « Je suis caldoche et indépendantiste. Ça surprend, mais ça ne devrait pas. La Nouvelle-Calédonie, c’est mon pays, mon seul pays, c’est là que je suis née, c’est là que ma famille vit depuis cinq, bientôt six générations. J’y ai toujours vécu en symbiose avec les Kanak. »