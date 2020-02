Œuvres sociales des salariés agricoles: l’autre mécanisme qui profite à la FNSEA

Le secteur agricole est longtemps resté à l’écart des dispositifs en vigueur dans les entreprises de plus de 50 salariés. Comment mettre en place un comité d’entreprise et des œuvres sociales dans un secteur économique éclaté, où les exploitations emploient une main-d’œuvre limitée et souvent saisonnière ? Le paysage paraît complexe… La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricole (FNSEA) a su trouver une solution. Sous la forme d’un mécanisme à son profit.