Karachi: deux mondes pour un procès

Le procès du volet financier de l’affaire Karachi donne lieu à la rencontre de deux mondes qui ne se croisent d’ordinaire jamais – ou si peu. Le monde des cols blancs, son pouvoir, son argent, mais aussi sa vanité, incarné par les prévenus. Et celui des cols bleus, des gens d’en bas, des ouvriers et leur colère, incarné par les survivants et familles de victimes de l’attentat de Karachi.