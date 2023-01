Retraites : la gauche prépare la riposte à l’Assemblée

UnUn chef de l’État plus affecté qu’attendu par la mobilisation du 19 janvier, une majorité présidentielle qui monte au front à reculons pour défendre la réforme la plus impopulaire du second quinquennat d’Emmanuel Macron, des députés Les Républicains (LR) qui refusent de servir de force d’appoint permettant à l’exécutif d’obtenir une majorité parlementaire… Et un conseil d’orientation des retraites qui contredit l’argumentaire du gouvernement.