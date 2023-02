UnUn brouhaha tenace, des interruptions incessantes et des signes complices pour se boucher les oreilles : voilà ce à quoi la députée La France insoumise (LFI) Ersilia Soudais a dû faire face le 16 février, alors qu’elle prenait la parole dans l’hémicycle pour défendre un amendement sur la réforme des retraites. « Quand on est une femme, il faut toujours en faire dix fois plus, pour dix fois moins de reconnaissance. Ce modèle de société patriarcal ne me convient pas ! », dénonçait la jeune élue, le visage fermé.