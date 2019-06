«On va tout péter», les ouvriers de GM&S sur Arte

Les images sont moches, la caméra court en tremblotant derrière ses sujets, la mise au point sauvage, et tant pis pour le flou. Mais On va tout péter, le très artisanal documentaire de Lech Kowalski, diffusé sur Arte ce lundi 24 juin à 22 h 55 – et disponible sur le site de la chaîne jusqu’au 22 août –, réserve quelques scènes extraordinaires. Des pièces automobiles s’envolent en hélicoptère sous les yeux médusés des ouvriers qui bloquent en vain l’accès d’une usine PSA. Un petit homme en complet, soi-disant roi de la construction bio (« On vient de choper tout le Mexique en développement durable »), débite un projet fou de reprise (« Va falloir agrandir l’usine, mes enfants… ») et se fait dégager par des grévistes à qui plusieurs semaines d’occupation ont fait perdre le goût de la plaisanterie.