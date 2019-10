Karachi: prison ferme requise contre Bazire et Donnedieu de Vabres

L’affaire Karachi est bien une affaire d’État, et les prévenus encourent désormais de sévères peines de prison. Ils n’y croyaient plus vraiment, tant ils s’étaient relayés à la barre pour contester les détournements et soutenir que tout cela n’était que la vie normale des affaires. Le parquet a pourtant requis, lundi, des peines allant de trois à sept ans de prison à leur encontre.