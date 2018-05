Loi agriculture et alimentation: les promesses non tenues du Macron des champs

« Jusqu’à quand les députés LREM supporteront-ils cette frustration ? », s’interroge le député La France insoumise (FI) Loïc Prud’homme, « à part se désoler, je ne sais pas trop ce qu’ils ont prévu de faire d’autre ». Alors que le projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable » sera voté le mercredi 30 mai dans l’après-midi, le constat du député insoumis en pointe sur le dossier n’est ni amer ni même ironique. Il est clinique.