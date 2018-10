Sophia Chikirou visée par deux plaintes pour vol

Le conflit à la tête du Média glisse sur le terrain judiciaire. Selon les informations de Mediapart et de Radio France, la direction de la web-télé « humaniste, progressiste, écologiste et féministe » a déposé deux plaintes pour le « vol » de matériel et de documents administratifs et financiers au sein de ses locaux, à Montreuil. Même s’il s’agit de deux plaintes contre X, les éléments du dossier visent Sophia Chikirou, l’ex-présidente du Média et ancienne directrice de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Une nouvelle qui tombe au plus mal, quelques jours à peine après les perquisitions dont elle a fait l’objet dans le cadre de l’enquête sur la campagne présidentielle de La France insoumise (lire ici).