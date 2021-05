Bure: un procès politiquement radioactif

C’est un procès sensible, entre justice et renseignement, qui commence mardi 1er juin à Bar-le-Duc (Meuse) : celui de sept militant·e·s opposé·e·s à l’enfouissement des déchets nucléaires à Bure, poursuivi·e·s pour association de malfaiteurs. Par sa dimension politique, vu le profil des personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel. Par l’hyper surveillance infligée aux dix personnes mises en examen – et une sous le statut de « témoin assisté » – depuis 2018 : placées sur écoute, géolocalisées, perquisitionnées, empêchées de se rencontrer et de se parler par un strict contrôle judiciaire.