Carole Gomez: «Ce Mondial montre que les femmes ont toute leur place dans le football»

Ce dimanche 7 juillet, Américaines et Néerlandaises joueront la finale d’une Coupe du monde réussie, en termes d'audience et d'engouement populaire Comme dernier volet de notre série « la longue marche féministe du football », revenant sur plus d'un siècle d'invisibilisation et d'empêchements, Mediapart a demandé à Carole Gomez, chercheuse à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), et coautrice du récent rapport Quand le football s’accorde au féminin. Selon elle, « l’intérêt du “produit football” » dans son versant féminin devrait convaincre diffuseurs et sponsors de la pertinence d’investir durablement sur celui-ci.