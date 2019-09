Afrique du Sud: les combats renouvelés des femmes pour l’égalité

Ce sont des histoires de courage et de résistance. Dans Femmes d’Afrique du Sud, Jacqueline Dérens met enfin à sa juste place l’importante mobilisation des femmes sud-africaines contre le régime raciste de Pretoria. Pilier du mouvement anti-apartheid en France, Jacqueline Dérens a connu les principales figures de cette longue lutte qui a abouti en 1990 à la libération de Nelson Mandela et, en 1994, aux premières élections libres mettant fin à des siècles de colonisation et à un système d’apartheid instauré en 1948.