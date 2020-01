Elections à Taïwan: la Chine pèse comme une épée de Damoclès

10 janvier 2020 Par Alice Hérait

Le 11 janvier, les Taïwanais reconduiront ou non pour quatre ans la présidente Tsai Ing-wen, qui, opposée à toute unification, entretient des relations tendues avec Pékin. Son principal rival, Han Kuo-yu, du parti nationaliste, plaide pour un rapprochement. Alors que la Chine s’ingère de plus en plus dans la vie politique de l’île, chaque camp accuse l’autre de propager des fausses nouvelles.