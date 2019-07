Le pouvoir est pris dans une sale affaire de missiles en Libye

Déjà fortement critiqué pour ses ventes d'armes à l'Arabie saoudite et leur utilisation dans la guerre au Yémen, voilà le gouvernement français engagé sur un nouveau front : la fourniture d'armes en Libye, en violation de l'embargo décrété par les Nations unies. Paris est en effet très fortement soupçonné d'armer les troupes rebelles du général Haftar. L'homme, qui tient l'est du pays et la région de Benghazi, a lancé depuis avril une violente offensive militaire pour prendre Tripoli. Selon l'ONU, elle a déjà provoqué plus de 1 000 morts et 5 500 blessés.