Le Mali s’avère incapable de juger les djihadistes

Le 18 août 2017, Aliou Mahamane Touré était condamné à une peine de dix ans de réclusion par la cour d’assises de Bamako à l’issue d’un procès express. Reconnu coupable d’atteinte à la sûreté de l’État, détention illégale d’armes, association de malfaiteurs et coups et blessures aggravées, cet ancien commerçant qui avait été arrêté en décembre 2013 était surtout connu pour avoir officié en tant que commissaire de la police islamique lors de l’occupation de sa ville, Gao, par le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’ouest (Mujao) en 2012.