En Asie, la crainte du retour du virus

Hong Kong a commencé à assouplir les restrictions en autorisant notamment les bars, salles de sport, salons de beauté et cinémas à rouvrir. En Chine, une directive a autorisé la réouverture sous conditions de tous les lieux publics. Samedi, c’est le Pakistan, cinquième pays le plus peuplé du monde, qui a commencé à alléger ses restrictions, en rouvrant les marchés et petits commerces.