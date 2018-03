Le Kremlin relègue au second rang la langue tatare

Kazan (Russie), envoyée spéciale.– C’était dans les années 1990, l’écrivaine tatare Gouzel Iakhina était adolescente et elle se rappelle de « ces jeune types ultranationalistes tatars qui se baladaient à Kazan avec des tee-shirts portant cette inscription : “Je me souviens de 1552” », en référence à la prise de la ville par le tsar Ivan le Terrible, une date qui a marqué la fin du puissant Khanat de Kazan et le début de l’intégration forcée dans l’empire russe des Tatars ; réduits en esclavage, exilés loin de Kazan, russifiés et christianisés pour certains.