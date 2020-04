Biosurveillance: sortir de la prison molle de nos intérieurs

Les épidémies, par leur appel à un état d’exception, par l’imposition sans concessions des mesures extrêmes, sont de grands laboratoires d'innovation sociale, l'occasion d'une reconfiguration à grande échelle des techniques des corps et des technologies de pouvoir. Foucault a analysé le passage de la gestion de la lèpre à la gestion de la peste comme le processus par lequel les techniques disciplinaires de spatialisation du pouvoir ont été déployées dans la modernité. Si la lèpre avait été traitée avec des mesures strictement nécropolitiques qui excluaient le lépreux, le condamnant sinon à la mort, du moins à la vie en dehors de la communauté, la réaction à l'épidémie de peste a inventé la gestion disciplinaire et ses formes d’« inclusion exclusive » : la stricte segmentation de la ville et le confinement de chaque corps dans chaque maison.

Les différentes stratégies que les pays ont adoptées pour faire face à la propagation du Covid-19 montrent deux types de technologies biopolitiques complètement différentes. La première, qui opère principalement en Italie, en Espagne et en France, applique des mesures disciplinaires strictes qui ne sont pas, à bien des égards, très différentes de celles utilisées contre la peste. Il s'agit de l'enfermement à domicile de toute la population. Il est utile de relire le chapitre sur la gestion de la peste en Europe depour se rendre compte que les politiques françaises de gestion du Covid-19 n'ont pas beaucoup changé depuis. Ce qui fonctionne ici est la logique de la frontière architecturale et le traitement des cas d'infection dans les enclaves hospitalières classiques. Cette technique n'a pas encore démontré une efficacité totale.

La deuxième stratégie, mise en œuvre par la Corée du Sud, par Taïwan, par Hong Kong et par le Japon, entre autres, consiste à passer des techniques modernes de contrôle disciplinaire et architectural à des techniques « pharmacopornographiques », expression que je propose pour désigner la régulation des corps et de la subjectivité contemporaine par des technologies biomoléculaires et de surveillance digitale. L'accent est mis sur la détection individuelle de la charge virale par la multiplication des tests et la surveillance numérique constante des patients à travers leurs appareils informatiques mobiles. Les téléphones portables et les cartes de crédit deviennent des outils de surveillance qui permettent de suivre les mouvements individuels du corps potentiellement porteur du virus. Nous n'avons pas besoin de bracelets biométriques : le téléphone portable est devenu le meilleur bracelet, personne ne s'en sépare même pour dormir. Une application GPS informe la police des mouvements de tout corps suspect. La température et le mouvement d'un corps individuel sont surveillés par des technologies mobiles, et observés en temps réel par l'œil numérique d'un État cyber-autoritaire.

Ici, la société est une communauté de cyber-utilisateurs et la souveraineté est avant tout définie par la transparence numérique et la gestion de big data. Mais ces techniques d’immunisation politique ne sont pas nouvelles et n'ont pas seulement été déployées auparavant pour la recherche et la capture de prétendus terroristes : depuis le début des années 2010, Taïwan a légalisé l'accès à tous les contacts des téléphones portables dans les applications de rencontre sexuelle dans le but de « prévenir » la propagation du sida et de la prostitution sur Internet. Le Covid-19 a légitimé et étendu ces pratiques étatiques de biosurveillance et de contrôles numériques en les standardisant et en les rendant « nécessaires » pour maintenir un certain sentiment d'immunité. Cependant, les mêmes États qui mettent en œuvre des mesures de surveillance numérique extrême n'envisagent pas encore d'interdire le trafic et la consommation d'animaux sauvages, ni la production industrielle d'oiseaux et de mammifères, ni la hausse des émissions de CO 2 . Ce qui a augmenté, ce n'est pas l'immunité du corps social mais la tolérance des citoyens au contrôle cybernétique de l'État et des entreprises.

La gestion politique du Covid-19 comme forme d'administration de la vie et de la mort dessine les contours d'une nouvelle subjectivité. Ce qui aura été inventé après la crise, c'est une nouvelle utopie de la communauté immunitaire et une nouvelle forme de contrôle des corps humains. Le sujet des sociétés techno-patriarcales néolibérales que le Covid-19 est en train de fabriquer n'a pas de peau, est intouchable, n'a pas de mains. Il n'échange pas de biens physiques ni paie avec l’argent. Il est un consommateur numérique muni d’une carte de crédit. Il n'a ni lèvres, ni langue. Il ne parle pas en direct, il laisse un message vocal. Il ne se réunit pas et ne se collectivise pas. Il est radicalement individuel. Il n'a pas de visage, il a un masque. Pour pouvoir exister, son corps organique est caché derrière une série indéfinie de médiations sémio-techniques, une série de prothèses cybernétiques qui sont autant de masques : l'adresse e-mail, les comptes Facebook, Instagram, et Skype. Ce n'est pas un agent physique, mais un télé-producteur, c'est un code, un pixel, un compte bancaire, une porte avec un nom, une adresse à laquelle Amazon peut envoyer ses commandes.

Le virus a également rendu visible une cartographie des zones improductives du corps social au sein de la nouvelle gestion pharmacopornographique, celles qui apparaissent comme obsolètes dans le nouveau régime de production techno-digitale. Ce sont des zones qui avaient déjà été laissées de l'autre côté de la frontière biopolitique et qui apparaissent aujourd'hui doublement vulnérables : là où vivent les personnes âgées, celles qui ne pourront plus opérer leur transformation en sujets techno-cybernétiques, en particulier celles institutionnalisées dans les industries de la mort dites maisons de retraite ; les corps considérés comme handicapés, en particulier ceux institutionnalisés dans les industries de la mort dites résidences pour handicapés ; les corps criminalisés et enfermés dans les industries de la mort dites prisons, des univers parallèles totalement hors de la bulle Internet... Les institutions d'enfermement, y compris les hôpitaux, apparaissent désormais, non pas comme des enclaves de maintien de l'ordre social et de la discipline, mais comme des maillons fragiles d'une chaîne biopolitique en mutation.