Le clientélisme, premier pilier de la corruption en Irak

Bassorah (Irak).– Imaginez un pays sous un soleil brûlant où il fait 50 degrés l’été. Imaginez ouvrir le robinet de votre évier et que l’eau qui en coule soit insalubre et pleine de bactéries. Et n’avoir pas d’autre choix que de la donner à votre enfant et de le rendre malade du choléra ou de la typhoïde.