Au Tatarstan, le Kremlin encourage un islam traditionnel et patriotique

Kazan (Russie), envoyée spéciale.- Ahmed, c’est ainsi qu’il veut qu’on l’appelle, est arrivé avec l’intention de nous montrer les principaux lieux saints de Kazan. À pied et par – 15 °C ! Armé d’une canne, et affichant un sourire avec des dents en or, le septuagénaire est enthousiaste à l’idée de faire découvrir la richesse de sa ville natale, qui compte une dizaine de mosquées, des synagogues, des églises orthodoxes et luthériennes, et même un « Temple de toutes les religions » rendant hommage à 19 croyances, une étrange construction que l’on aperçoit du train en arrivant à Kazan. La lubie inachevée d’un architecte qui figure aujourd’hui au programme des visites touristiques, et qui symbolise le multiconfessionnalisme et la tolérance revendiqués.