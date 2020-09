Au tribunal, l’ancien numéro 2 de la Fifa admet avoir demandé l’aide de Nasser Al-Khelaïfi

Le procès de Nasser Al-Khelaïfi, patron qatari du Paris-Saint-Germain (PSG) et de beIN Sports, et du Français Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la Fédération internationale de football (Fifa), a vraiment commencé mardi devant le tribunal pénal fédéral suisse. La cour a rejeté les recours de procédure plaidés lundi par la défense et a pu commencer l’audition des prévenus par celle de Jérôme Valcke.