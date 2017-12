Quand Paris était le «hub» des ventes d’armes au régime sud-africain d’apartheid

Afrique du Sud, envoyé spécial.- C’est un livre d’enquête qui démarre comme un film d’espionnage : un gouvernement qui sait qu’il va être chassé du pouvoir, après des décennies de règne sans partage, jette 44 tonnes de documents confidentiels dans des broyeurs qui n’en peuvent plus et finissent par casser. Il faut passer aux incinérateurs. Pourtant, malgré ces destructions systématiques, il reste des archives dans lesquelles un chercheur décide de se plonger. Et il y fait des découvertes étonnantes…