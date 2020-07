André Siniavski, dynamiteur du réalisme socialiste

Ce sont des histoires de résistance. Des femmes et des hommes ont simplement choisi de dire non au système soviétique. Au nom du droit et de la liberté de penser, de dire, d’écrire. En 1966, le procès des écrivains et poètes André Siniavski et Iouli Daniel ouvrait un quart de siècle de combats acharnés. Premier volet de notre série d'été sur les destins de la dissidence.