Le premier ministre belge jette l’éponge

À l’issue d'un débat au Parlement, mardi 18 décembre, au cours duquel une motion de défiance avait été déposée par les socialistes et les écologistes, le premier ministre belge Charles Michel a pris « la décision de présenter [sa] démission ». Le roi a mis sa décision “en suspens” et devrait engager des consultations dans les tout prochains jours. Le libéral francophone Michel dirigeait le gouvernement depuis octobre 2014. Il avait perdu le 8 décembre dernier le soutien de la plus importante composante de sa coalition, les nationalistes flamands de la N-VA, qui ont rompu à cause d'un désaccord touchant au pacte de l’ONU sur les migrations. Nous republions ci-dessous notre article du 9 décembre.