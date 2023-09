À Derna en Libye, la peur que la corruption emporte l’aide humanitaire

LaLa colère des habitantes et habitants de Derna, en Libye, ne retombe pas. Des centaines de rescapé·es de la tempête Daniel, qui a dévasté la ville et causé des milliers de morts et de disparu·es, selon un bilan toujours impossible à chiffrer, ont manifesté lundi 18 septembre pour dénoncer l’impéritie des autorités de l’Est. Des autorités non reconnues par la communauté internationale, et incarnées par Aguila Salah, chef du Parlement, mais aussi par l’homme fort de cette région, le maréchal Khalifa Haftar, et son clan.