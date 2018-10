Dans des favelas de Rio, le vote Bolsonaro a remplacé celui pour Lula

Complexo de Alemão, dans le nord de Rio de Janeiro (Brésil), de notre envoyé spécial.– « Ce morro-là est tranquille, tu n'as même pas besoin de baisser les vitres et d'allumer les lumières intérieures quand tu montes. On n'y croise jamais de bandits », prévient un chauffeur de taxi local. Ce n'est pas le cas dans tous les morros. À 200 mètres de là, à la Grota, la situation est beaucoup plus tendue. Il suffit de s'aventurer un peu à l'intérieur pour tomber sur des trafiquants.