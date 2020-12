2020 ne finit jamais

Il y a des années, la grande majorité d’entre elles, qui commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre. Mais 2020 n’est pas une de ces années. 2020 n’est pas seulement une année bissextile, mais aussi une année cannibale qui, dévorant le temps des autres années, se prolonge dans le passé et dans l’avenir, et impose son propre calendrier.