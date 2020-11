Netanyahou s’agite beaucoup avant le départ de Trump

Benjamin Netanyahou multiplie les preuves des relations exceptionnelles établies avec les États-Unis et de leurs traductions concrètes et durables. Le premier ministre israélien a moins de deux mois – jusqu’à l’intronisation de Joe Biden, le 20 janvier – pour jouer les cartes politiques, diplomatiques et stratégiques qu’il a accumulées pendant le mandat de son allié Trump.