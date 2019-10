Liban: Tripoli, la révolutionnaire modèle, fête «la nouvelle victoire du peuple»

Tripoli (Liban), correspondance.– Une jeune Libanaise s’avance sur un podium de fortune installé au premier étage d’un immeuble abandonné de la place Al-Nour, point névralgique de Tripoli, la deuxième ville du Liban. Entre deux harangues appelant à la chute du régime et à la fin de la corruption, elle entonne le célèbre refrain de la chanson Bi sabah el-alf el-talet (« Au matin du troisième millénaire ») de l’artiste libanaise Carole Samaha : « Je ne connais ni ta couleur ni ta religion, tout ce que je sais c’est que tu es mon frère, mon frère dans l’humanité. » Investie depuis le 17 octobre par un mouvement de contestation qui mobilise des centaines de milliers de Libanais et ayant mené mardi 29 octobre à la démission du premier ministre Saad Hariri, la place Al-Nour est bondée et les drapeaux libanais flottent en nombre. Sous le podium, une banderole affiche un slogan en l’honneur de l’armée libanaise, tandis que celle-ci encadre la manifestation dans une ambiance détendue.