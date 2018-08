Marx, spectre discret de la gauche

Par une ironie de l’Histoire, dont on ne saurait dire s’il s’agit d’une tragédie ou d’une farce, voilà que la référence à Karl Marx se retrouve appropriée par le cœur de la Macronie. Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, a ainsi cherché à légitimer la critique du coût des aides sociales par une citation célèbre de la Première Internationale : « L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. » Il s’agissait bien sûr d’un contresens, dûment corrigé par son paternel, formé à l’école un peu plus rigoureuse du trotskysme. Mais le président lui-même est allé jusqu’à ériger Marx en conseil de lecture à la jeunesse, dans un entretien pour le magazine Elle.