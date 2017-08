Une plume pour les victimes de l'Histoire

On ne compte plus les livres sur la vie littéraire sous l'Occupation, à en croire que ce qui se tramait dans les bureaux de Gallimard (et sa fameuse NRF), Grasset ou Denoël était aussi décisif pour l'issue du conflit que ce qui se jouait dans les steppes russes, les jungles asiatiques ou les plages de Normandie. Tous ces livres ont, peu ou prou, en commun de lire la vie littéraire au prisme de l'engagement de leurs auteurs, pendant ou après l'Occupation. Des bons et des mauvais points ont été, plus ou moins savamment, décernés.