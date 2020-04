Comment la pandémie va changer nos récits: avec William Shakespeare, Virginia Woolf, Yan Lianke et Nicolas Mathieu

Il paraît que Lionel Richie travaille à une nouvelle version de « We Are the World », la scie qu’il avait écrite avec Michael Jackson il y a trente-cinq ans, pour l’adapter à notre ère coronavirusée (oui, il est temps de décliner ce nom propre sous toutes ses formes, notamment celle de l’adjectif). Le rocker Jon Bon Jovi ne se contente pas quant à lui de recycler de vieilles antiennes. Pour son hymne qui veut unir les cœurs contre le Covid-19, il a fait appel à ses fans, en leur proposant de participer à l’écriture de sa chanson : « Do What You Can » compte actuellement 6 000 vers.