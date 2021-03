Les ambiguïtés de l’idée républicaine

Si l’on regrette l’évolution dominante suivie par le discours républicain en France (lire nos premiers épisodes ici et là), il reste une question délicate. Le rapt conservateur entamé dans les années 1980 a-t-il eu lieu en raison de rapports de force conjoncturels, défavorables à des versions émancipatrices qu’il suffirait de ranimer ? Ou l’idée républicaine elle-même, y compris dans ses versions les plus avancées, offre-t-elle des prises à des discours et des pratiques d’exclusion, dont les régimes républicains qui se sont succédé en France n’ont pas été avares ?