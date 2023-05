LVMH en guerre contre une petite créatrice de cosmétiques

DansDans son salon, les cartons s’entassent depuis des mois, pleins de crèmes hydratantes au jasmin et à la rose sucrée. « Ça sent un peu le bonbon, c’est gourmand et puis le jasmin, c’est la chaleur, et les deux sont aériens comme une chantilly », assure la créatrice de la marque L’instinct Paris, Samira Rhilassi.