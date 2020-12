Comment les gauches au pouvoir ont fait face aux grandes crises capitalistes

Que devrait, et que pourrait faire un parti de gauche arrivant au pouvoir en pleine récession due à la pandémie de Covid-19 ? Comment répondre aux urgences sociales, tout en refaçonnant un ordre productif et des rapports sociaux qui nous emmènent dans le mur climatique ? Dans le cadre de notre série sur « le capitalisme en crises », l’eurodéputée Aurore Lalucq a dressé quelques pistes. À la fois réformistes et radicales, elles correspondent à une orientation « sociale-écologique », inspirée par les travaux de l’école postkeynésienne.