«On va faire baisser le chômage, mais augmenter la pauvreté laborieuse»

C’est un barbarisme qui a le vent en poupe. L’employabilité, c'est la capacité qu’auraient les individus à résister face au chômage, en faisant des choix éclairés tout au long de leur vie et en s’adaptant au marché du travail. Le concept est au cœur des réformes de la formation professionnelle et de l’assurance-chômage appelées de ses vœux par l’exécutif, après la fin des négociations syndicales sur ces deux chantiers. Les deux projets sur la table vont insister sur l’individualisation (par le renforcement du compte personnel de formation) et la responsabilisation (par le durcissement du contrôle des chômeurs).